Эмери уважает решение Мхитаряна пропустить финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что уважает решение полузащитника "канониров" Генриха Мхитаряна пропустить финал Лиги Европы в Баку. Ранее стало известно, что армянский хавбек не сыграет против "Челси".

- Он хочет играть и помочь нам, но это его личное решение. Я уважаю его позицию, - приводит слова Эмери официальный Твиттер "Арсенала".

💬 “He wants to play to help us but it’s a personal decision. I respect that.”@UnaiEmery_ on @HenrikhMkh and the #UELfinal 👇 – Arsenal FC (@Arsenal) 21 мая 2019 г.

Напомним, Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Мхитарян в 2015 году не поехал с дортмундской "Боруссией" на выездной матч против азербайджанской "Габалы" (3:1), а в прошлом году пропустил гостевую игру "Арсенала" с "Карабахом" (3:0) в рамках группового турнира Лиги Европы.

"Футбол – Политика – 0:1". Почему Мхитарян не поедет в Баку