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Эмери считает заслуженным выход «Вильярреала» в финал Лиги Европы

02:29
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Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери после выхода в финал Лиги Европы признался, что команда гордится собой. По сумме двух встреч в 1/2 финала испанский коллектив выиграл у «Арсенала».

«Мы очень гордимся собой, ведь «Арсенал» — отличная команда, а мы сегодня проделали великолепную работу, как и в первом матче, и заслуженно прошли в финал. Мы со всей серьезностью отнеслись к этому матчу, мои игроки все время помогали друг другу. Мы сегодня трудились изо всех сил, очень хорошо оборонялись.

Были моменты когда мы, владея мячом, контролировали ход этого матча. Правда, лучший момент для взятия ворот был у «Арсенала». Это надо признать. Знаю, что нам придется нелегко против «Юнайтед», но сегодня мы сполна насладились моментом. Мы заслужили встречу с ними и покажем болельщикам нашу лучшую игру", — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Арсенал — Вильярреал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029908--arsenal-vs-villarreal/

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