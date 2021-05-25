Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Эмери считает, что «Вильярреал» способен побороться с «МЮ» за победу в Лиге Европы

22:10
Теги:

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Этот турнир добился большого прогрессы. Сейчас в нем играет множество топовых команд, которые отчаянно хотя выиграть трофей. «Вильярреал» заслужил свое место в их числе. Хотим показать себя с лучшей стороны. Если сыграем на уровне, то способны побороться с «МЮ», что здорово.

Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это все предматчевые расклады. Завтра мы будем пылать гордостью и боевым настроем. Мы доказали, что у нас крепкая команда. «МЮ» в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили «Юнайтед». Главное, воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут.

Нет, я не чувствую дополнительной мотивации после работы в «Арсенале». Я чувствую свой долг перед президентом клуба и всеми, кто превратил это маленькое сообщество в великий клуб. У меня нет мыслей о мести английскому клубу или кому-либо другому. Все, что я делаю, это просто стараюсь помочь «Вильярреалу» добиться лучшего результата. Это прекрасный клуб", — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1826
Все опросы
Кто выиграет финал Лиги Европы-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
ЧМ-2021: результаты матчей 25 мая
Роман Зобнин: «Условная «Аталанта» — для меня топ-клуб»
Что означает новая эмблема

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры