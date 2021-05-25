Эмери считает, что «Вильярреал» способен побороться с «МЮ» за победу в Лиге Европы

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Этот турнир добился большого прогрессы. Сейчас в нем играет множество топовых команд, которые отчаянно хотя выиграть трофей. «Вильярреал» заслужил свое место в их числе. Хотим показать себя с лучшей стороны. Если сыграем на уровне, то способны побороться с «МЮ», что здорово.

Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это все предматчевые расклады. Завтра мы будем пылать гордостью и боевым настроем. Мы доказали, что у нас крепкая команда. «МЮ» в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили «Юнайтед». Главное, воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут.

Нет, я не чувствую дополнительной мотивации после работы в «Арсенале». Я чувствую свой долг перед президентом клуба и всеми, кто превратил это маленькое сообщество в великий клуб. У меня нет мыслей о мести английскому клубу или кому-либо другому. Все, что я делаю, это просто стараюсь помочь «Вильярреалу» добиться лучшего результата. Это прекрасный клуб", — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.