Эмери - первый тренер, который в четвертый раз довел свою команду до финала Лиги Европы

"Арсенал" обыграл "Валенсию" (4:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вышел в финал турнира. Унаи Эмери стал первым тренером, которому удалось выйти в финал Лиги Европы с двумя разными командами.

Испанский специалист в четвертый раз сумел вывести свою команду в финальный матч турнира. С 2014 по 2016 год он три раза подряд побеждал в ЛЕ вместе с "Севильей".

Напомним, что Эмери проводит первый сезон на посту главного тренера "Арсенала". Он возглавил лондонский клуб в мае 2018 года.

🚀 – Unai Emery is the 1st manager to



reach the Europa League final with 2 different clubs

reach the Europa League/UEFA Cup/Fairs Cup final a record 4 times#VALARS #Arsenal – Gracenote Live (@GracenoteLive) 9 мая 2019 г.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей и результаты игр