Эмери оценил работу Артеты в «Арсенале»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в преддверии первого матча ? финала Лиги Европы с «Арсеналом» оценил работу Микеля Артеты в английском клубе.

«Микель Артета воплощает в жизнь свое видение футбола. Это хорошо заметно по стилю игры «канониров». Совершенно очевидно, что он в соответствии с традициями «Арсенала» снова стал показывать привлекательный футбол.

Делая первые шаги в качестве ассистента Пепа Гвардиолы, Артета многому научился в новой для себя профессии футбольного тренера. Затем он получил свой шанс в «Арсенале». Полагаю, это отличное место для развития.

Когда «Арсенал» на ходу, это настоящий гранд. Мы можем видеть это и по нынешнему сезону. Но то же можно сказать и о нас, когда мы набираем форму. В общем, учитывая веру в свои силы, амбиции и уважение к сопернику, это будет напряженный и зрелищный полуфинал», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Первый матч противостояния «Вильярреала» с «Арсеналом» состоится 29 апреля, ответный — 6 мая.