Эмери оценил работу Артеты в «Арсенале»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в преддверии первого матча ? финала Лиги Европы с «Арсеналом» оценил работу Микеля Артеты в английском клубе.
«Микель Артета воплощает в жизнь свое видение футбола. Это хорошо заметно по стилю игры «канониров». Совершенно очевидно, что он в соответствии с традициями «Арсенала» снова стал показывать привлекательный футбол.
Делая первые шаги в качестве ассистента Пепа Гвардиолы, Артета многому научился в новой для себя профессии футбольного тренера. Затем он получил свой шанс в «Арсенале». Полагаю, это отличное место для развития.
Когда «Арсенал» на ходу, это настоящий гранд. Мы можем видеть это и по нынешнему сезону. Но то же можно сказать и о нас, когда мы набираем форму. В общем, учитывая веру в свои силы, амбиции и уважение к сопернику, это будет напряженный и зрелищный полуфинал», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Первый матч противостояния «Вильярреала» с «Арсеналом» состоится 29 апреля, ответный — 6 мая.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0268-1221991a5797-4260ee25bd4c-1000--%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B8-%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%
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