Эмери не беспокоит отсутствие Магуайра в составе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери перед финалом Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» отметил, что у соперника достаточно игроков, чтобы заменить Харри Магуайра.

«У «Юнайтед» достаточно кадровых ресурсов, чтобы компенсировать травмированных. Мы уважаем соперника, турнир, финал, но все зависит от нас самих. Постараемся выиграть за счет своих идей на поле, а не исходя из того, кто выйдет в составе соперника», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.