Эмери лишил Джаку капитанской повязки в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги Европы против «Витории Гимарайнш» заявил, что полузащитник Гранит Джака больше не является капитаном лондонской команды.
Джака ранее отказался извиняться перед болельщиками команды за случившееся в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Фанаты освистали 27-летнего полузащитника, когда он уходил на замену. В ответ Джака приложил руку к уху, провоцируя болельщиков еще больше, а затем швырнул футболку на газон и ушел в подтрибунное помещение. Также он нецензурно высказался, покидая поле.
Granit Xhaka has been stripped of the Arsenal captaincy after his row with fans during the draw against Crystal Palace. pic.twitter.com/8FiGcoR47F— The Offside Rule (@OffsideRulePod) November 5, 2019
Матч «Витория Гимарайнш» — «Арсенал» пройдет 6 ноября в Португалии.
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Granit Xhaka has been stripped of the Arsenal captaincy.— BBC Sport (@BBCSport) November 5, 2019
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