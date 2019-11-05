Эмери лишил Джаку капитанской повязки в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги Европы против «Витории Гимарайнш» заявил, что полузащитник Гранит Джака больше не является капитаном лондонской команды.

Джака ранее отказался извиняться перед болельщиками команды за случившееся в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Фанаты освистали 27-летнего полузащитника, когда он уходил на замену. В ответ Джака приложил руку к уху, провоцируя болельщиков еще больше, а затем швырнул футболку на газон и ушел в подтрибунное помещение. Также он нецензурно высказался, покидая поле.

Granit Xhaka has been stripped of the Arsenal captaincy after his row with fans during the draw against Crystal Palace. pic.twitter.com/8FiGcoR47F — The Offside Rule (@OffsideRulePod) November 5, 2019

Матч «Витория Гимарайнш» — «Арсенал» пройдет 6 ноября в Португалии.

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