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Эмери эмоционально прокомментировал победу в финале Лиги Европы

02:14
26 мая. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Унаи Эмери. Фото Twitter
26 мая. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Унаи Эмери. Фото Twitter
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Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы отметил, что очень счастлив.

«Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильяреалом». Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы выдали очень конкурентный матч.

Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра", — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/

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