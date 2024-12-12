«Эльфсборг» и «Карабах» встретятся в матче Лиги Европы

«Эльфсборг» и «Карабах» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 12 декабря. Игра будет проходить на «Бурос Арене» в Буросе (Швеция), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

Ключевые события игры «Эльфсборг» — «Карабах» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В общем этапе Лиги Европы «Эльфсборг» набрал 4 очка, «Карабах» — 3. В 5-м туре «Эльфсборг» уступил «Атлетику» (0:3), а «Карабах» проиграл «Лиону» (1:4).