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Экс-тренер «Спартака» Эмери выиграл Лигу Европы в пятый раз с третьей командой

Ана Горшкова
Корреспондент
Унаи Эмери.
Фото Getty Images

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы. 20 мая в финале турнира английский клуб разгромил «Фрайбург» со счетом 3:0.

Эмери стал первым тренером в истории, который пять раз побеждал в Лиге Европы. Он три раза выигрывал турнир с «Севильей» (2014, 2015, 2016), по разу с «Вильярреалом» (2021) и «Астон Виллой» (2026).

Также у Эмери есть проигранный финал Лиги Европы с «Арсеналом» в 2019 году. Тогда в финальном матче «канониры» со счетом 1:4 уступили «Челси».

Унаи Эмери в&nbsp;пятый раз выиграл Лигу Европы.Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года

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ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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