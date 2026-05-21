Экс-тренер «Спартака» Эмери выиграл Лигу Европы в пятый раз с третьей командой

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы. 20 мая в финале турнира английский клуб разгромил «Фрайбург» со счетом 3:0.

Эмери стал первым тренером в истории, который пять раз побеждал в Лиге Европы. Он три раза выигрывал турнир с «Севильей» (2014, 2015, 2016), по разу с «Вильярреалом» (2021) и «Астон Виллой» (2026).

Также у Эмери есть проигранный финал Лиги Европы с «Арсеналом» в 2019 году. Тогда в финальном матче «канониры» со счетом 1:4 уступили «Челси».

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