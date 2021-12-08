Экс спортивный директор «Легии»: «Исходя из ситуации в команде, для меня фаворитом является «Спартак»

Бывший спортивный директор «Легии» Михал Жевлаков поделился мнением о предстоящем матче команды со «Спартаком» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«В первом матче против «Легии» «Спартак» был лучше, но наша команда добилась очень хорошего результата (победа 1:0), — приводит слова специалиста ТАСС. — Завтрашний матч для «Легии» будет решающим. Команда либо продолжит играть в еврокубках, либо попрощается с ними. Исходя из ситуации в команде и ее формы, для меня явным фаворитом является «Спартак».

Также Жевлаков считает, что красно-белые могут занять первое место в группе ЛЕ.

«Ваша команда может думать о том, чтобы выйти из группы и далеко пройти в Лиге Европы. Думаю, «Спартак» может занять первое место в группе. Команда по тому, что я видел в Лиге Европы, без сомнения сильнее «Легии». Если они сыграет на своем уровне, то будут фаворитами в предстоящей игре», — добавил он.

Матч между «Легией» и «Спартаком» пройдет 9 декабря арене «Стадион Войска Польского». Начало — в 20.45 по московскому времени.