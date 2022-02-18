Экс-игрок «Зенита» Семшов высказался о шансах команды на проход «Бетиса» в Лиге Европы

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказался о поражении петербургского клуба в матче с «Бетисом» (2:3) в 1/8 финала Лиги Европы

«Сильно не удивило начало матча с двумя пропущенными мячами, мы понимали: что «Зенит» все-таки не в игровых кондициях, одно дело проводить товарищеские встречи, другое дело — официальные.

Во втором тайме «Бетис» играл по счету, был момент у Далера Кузяева, если бы забил, другая игра могла получиться. Игра в Испании по-другому сложится, «Зенит» провел официальный матч, команда прекрасно понимает силу «Бетиса» вживую, будет непросто, но обыгрывать всех можно. Я думаю, что шансы «Зенита» на проход дальше не изменились», — цитирует Семшова ТАСС.

Ответная игра «Зенита» и «Бетиса» состоится 24 февраля в Испании. Начало — в 23.00 (мск).