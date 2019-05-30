Эден Азар: "Челси" заслужил победу по итогам 90 минут"

Нападающий "Челси" Эден Азар​ после победы в финале Лиги Европы отметил, что "синие" думали только о завоевании трофея.

- Когда играешь в финале, то думаешь только о победе, - цитирует пресс-служба УЕФА Азара. - Просто хочешь завоевать трофей с партнерами. Честно говоря, сегодня мы все сделали на отлично. Если оглянуться на игру, то мы заслужили победу по итогам 90 минут. Мы были лучше "Арсенала". Огромная радость для всех нас - парней в раздевалке, болельщиков, всего штаба. Удачный вечер для "Челси"!

В перерыве мы поговорили в раздевалке. Тренер сказал, что нужно играть в свой футбол, быть более агрессивными и играть с радостью. Если посмотреть на второй тайм, то, думаю, мы сделали все хорошо. В концовке мы пропустили, могли пропустить еще, но в целом ситуация была под нашим контролем.

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