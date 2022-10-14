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Сегодня, 07:06

Эдегору обидно, что «Арсенал» не владел мячом достаточно в матче с «Буде-Глимтом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» (1:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы знали, что нас ждет в этом матче. Было немного обидно, что не владели мячом больше и упустили несколько моментов, но самое главное было что мы выиграли», — цитирует пресс-служба УЕФА Эдегора.

«Арсенал» набрал 9 очков и лидирует в турнирной таблице группы A. «Буде-Глимт» с 4-мя очками занимает 3-е место.

Мартин Эдегор
ФК Арсенал (Лондон)
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