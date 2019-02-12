Дзюба выложил фото с Луческу. И разбил сердце Виллаш-Боашу

Игроки "Зенита" - форвард Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев, прилетев с командой в Турцию на матч с "Фенербахче", сфотографировались с бывшим главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

Другой специалист, работавший ранее в клубе, Андре Виллаш-Боаш отослал в комментариях смайлик с разбитым сердцем. А бывший защитник питерцев Доменико Кришито назвал Луческу "папой".

Мирча Луческу до недавнего времени работал со сборной Турции, но вчера был отправлен в отставку с этого поста. Его команда заняла последнее место в группе Лиги наций, в которой, помимо нее, выступали сборные России и Швеции.

Сегодня "Зенит" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче". Игра на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле начнется в 20:55 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи