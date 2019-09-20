Джоди Лукоки: «Победа над ЦСКА не далась «Лудогорцу» легко»
01:10
Нападающий «Лудогорца» Джоди Лукоки после победы над ЦСКА в 1-м туре Лиги Европы (5:1) призналась, что результат дался нелегко. Конголезец забил один из голов.
— Если посмотреть на результат, можно подумать, что это была легкая игра, но это было не так просто. ЦСКА — очень хорошая команда, — цитирует «Топ Спорт» Лукоки. — Это был хороший матч с разными таймами. «Лудогорец» играл как команда, мы были едины.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур
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