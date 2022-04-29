Джо Арибо надеется, что «Рейнджерс» отыграется в ответном матче с «Лейпцигом»

Нападающий «Рейнджерс» Джо Арибо прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«В целом, мы разочарованы. Думали, что сможем до конца довести задуманное, но впереди на «Айброксе» — еще одна важнейшая игра. Мы стремились сохранять компактность, и на протяжении большей части встречи это удавалось, пока в концовке нам не забили этот гол.

Мы верили и в то, что сами можем забить. Несколько полумоментов у нас было, но мы ими не воспользовались. Теперь необходимо прислушаться к тому, что скажет босс, и постараться добиться результата на следующей неделе. Мы-то знаем, как все бывает на «Айброксе», — цитирует пресс-служба УЕФА Арибо.

Ответная встреча пройдет в Глазго в следующий четверг, 5 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени