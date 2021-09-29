Джикия: «Завтра такой матч, что надо будет сделать больше, чем возможно»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» заявил, что российская команда постарается вдохновиться успехами «Шерифа» в Лиге чемпионов. Молдавский клуб на старте турнира выиграл два матча подряд, а накануне в Испании переиграл звездный «Реал» (2:1).

— Что думаете об успехах «Шерифа»?

— Всегда нужно выкладываться. Завтра такой матч, что надо будет сделать больше, чем возможно.

— В последней игре победили Уфу. Какое настроение сейчас?

— Сегодня мы идем от игры к игре. В последнем матче победили и с хорошим настроением.

— Как вам Кофрие, который в новой схеме становится игроком основы?

— Нравится, как Кофрие адаптируется в коллективе, как проявляет себя. Он старается, выполняет все, что требуется Он огромный молодец, проделывает хорошую работу. В этом плане все хорошо.