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Джикия: «Завтра такой матч, что надо будет сделать больше, чем возможно»

18:54
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» заявил, что российская команда постарается вдохновиться успехами «Шерифа» в Лиге чемпионов. Молдавский клуб на старте турнира выиграл два матча подряд, а накануне в Испании переиграл звездный «Реал» (2:1).

— Что думаете об успехах «Шерифа»?

— Всегда нужно выкладываться. Завтра такой матч, что надо будет сделать больше, чем возможно.

— В последней игре победили Уфу. Какое настроение сейчас?

— Сегодня мы идем от игры к игре. В последнем матче победили и с хорошим настроением.

— Как вам Кофрие, который в новой схеме становится игроком основы?

— Нравится, как Кофрие адаптируется в коллективе, как проявляет себя. Он старается, выполняет все, что требуется Он огромный молодец, проделывает хорошую работу. В этом плане все хорошо.

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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