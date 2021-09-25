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Джикия: «Все прекрасно знают, что «Наполи» — это другой уровень»

22:41
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

«Все прекрасно знают, что это другой уровень. Это Лига Европы. Все прекрасно знают, что «Наполи» — хороший соперник. Они идут сейчас на первом месте в чемпионате Италии. Это хорошая и сильная команда

Мы как профессионалы выполнили свою работу. После победы или поражения всегда подходим и благодарим трибуну. Так и будем продолжать. Свист был не только сегодня, надо побеждать и все изменится. Конечно, хочется, чтобы все было хорошо и была поддержка. Это часть нашей профессии, надо к этому отнестись профессионально. Я для всех открыт, все мои контакты знают, со многими поддерживаем связь. Пытаемся поддерживать связь. Я со всем болельщиками на связи», — заявил Джикия.

«Спартак» сыграет с «Наполи» 30 сентября. Встреча начнется в 19.45 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

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18%

1.98

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