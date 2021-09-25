Джикия: «Все прекрасно знают, что «Наполи» — это другой уровень»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Наполи».
«Все прекрасно знают, что это другой уровень. Это Лига Европы. Все прекрасно знают, что «Наполи» — хороший соперник. Они идут сейчас на первом месте в чемпионате Италии. Это хорошая и сильная команда
Мы как профессионалы выполнили свою работу. После победы или поражения всегда подходим и благодарим трибуну. Так и будем продолжать. Свист был не только сегодня, надо побеждать и все изменится. Конечно, хочется, чтобы все было хорошо и была поддержка. Это часть нашей профессии, надо к этому отнестись профессионально. Я для всех открыт, все мои контакты знают, со многими поддерживаем связь. Пытаемся поддерживать связь. Я со всем болельщиками на связи», — заявил Джикия.
«Спартак» сыграет с «Наполи» 30 сентября. Встреча начнется в 19.45 (мск).
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