Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

«Все прекрасно знают, что это другой уровень. Это Лига Европы. Все прекрасно знают, что «Наполи» — хороший соперник. Они идут сейчас на первом месте в чемпионате Италии. Это хорошая и сильная команда

Мы как профессионалы выполнили свою работу. После победы или поражения всегда подходим и благодарим трибуну. Так и будем продолжать. Свист был не только сегодня, надо побеждать и все изменится. Конечно, хочется, чтобы все было хорошо и была поддержка. Это часть нашей профессии, надо к этому отнестись профессионально. Я для всех открыт, все мои контакты знают, со многими поддерживаем связь. Пытаемся поддерживать связь. Я со всем болельщиками на связи», — заявил Джикия.

«Спартак» сыграет с «Наполи» 30 сентября. Встреча начнется в 19.45 (мск).