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Джикия: «Напряжения нет. Есть небольшое игровое волнение»

18:47
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о настрое на матч группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

— Спаллетти сказал, что для «Спартака» самый важный матч. Согласны?

— Что до нас — игры все важные. Настроение хорошее, приехали в Неаполь и готовы к игре.

Чувствую себя хорошо, полностью готов. Никакого дискомфорта. Что до травм других, у нас такой вид спорта, что такое бывает.

— Вы обычно улыбаетесь, а сегодня нет...

— Вас в маске не узнал. Теперь узнал — могу улыбнуться. Напряжения нет. Есть небольшое игровое волнение. Мы все прекрасно знаем, что «Наполи» серьезный соперник, надо со всей серьезностью отнестись к игре и выполнить то, что от нас потребует тренер.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится в четверг, начало встречи — 19.45 (мск).

15 сентября московский клуб в домашнем матче первого тура потерпел поражение от польской «Легии» (0:1). «Наполи» в первом туре сыграл вничью в гостевом матче с английским «Лестером» (2:2).

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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