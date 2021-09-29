Джикия: «Напряжения нет. Есть небольшое игровое волнение»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о настрое на матч группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

— Спаллетти сказал, что для «Спартака» самый важный матч. Согласны?

— Что до нас — игры все важные. Настроение хорошее, приехали в Неаполь и готовы к игре.

Чувствую себя хорошо, полностью готов. Никакого дискомфорта. Что до травм других, у нас такой вид спорта, что такое бывает.

— Вы обычно улыбаетесь, а сегодня нет...

— Вас в маске не узнал. Теперь узнал — могу улыбнуться. Напряжения нет. Есть небольшое игровое волнение. Мы все прекрасно знаем, что «Наполи» серьезный соперник, надо со всей серьезностью отнестись к игре и выполнить то, что от нас потребует тренер.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится в четверг, начало встречи — 19.45 (мск).

15 сентября московский клуб в домашнем матче первого тура потерпел поражение от польской «Легии» (0:1). «Наполи» в первом туре сыграл вничью в гостевом матче с английским «Лестером» (2:2).