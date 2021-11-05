Джикии понравилась игра «Спартака» против «Лестера»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после ничьей с «Лестером» в Лиге Европы отметил, что доволен результатом.

«В целом, доволен ничьей. Игра была сложной — считаю, что это положительный результат. Конечно, за него можно отдельно поблагодарить Селихова. Мне игра нашей команды понравилась. Изначально матч так складывался, что мы действовали вторым номером. Хочу выделить ребят, которые бились, вступали в отбор и дали сопернику создать мало моментов. Один обидный «стандарт» пропустили. Не все получилось так, как хотелось нам. Но результатом доволен.