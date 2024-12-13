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Таверньер: «Ничья в матче с «Тоттенхэмом» — это хорошо, но в раздевалке царит огорчение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Рейнджерс» Джеймс Таверньер прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Ничья в таком матче — это хорошо, но в раздевалке царит огорчение. Понимаем, что на славу сегодня поработали. Имели возможности, чтобы снять все вопросы, а потом произошла та атака соперника. Видимо, мы все потеряли свои позиции на поле. Учитывая их мастерство, они нас за это наказали», — цитирует пресс-служба УЕФА Таверньера.

«Рейнджерс» и «Тоттенхэм» занимают 8-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно. У обеих команд по 11 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рейнджерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
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