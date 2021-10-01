Джеррард заявил, что «Рейнджерс» подаст жалобу на поведение школьников на матче «Спарты»
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался по поводу поведения чешских болельщиков в Праге во время матча Лиги Европы со «Спартой» (1:0).
«Странно, что я не услышал свист во время матча. Теперь пришло время властям и клубу проявить инициативу и взять это на себя, чтобы мы могли сконцентрироваться на нашем ближайшем матче. Расизм проявляется все чаще. К сожалению, нынешних санкций недостаточно. «Рейнджерс» подаст жалобу в УЕФА. Думаю, это уже произошло, процесс запущен», — цитирует Джеррарда CNN.
Напомним, во время встречи фанаты чешского клуба освистывали каждое касание мяча темнокожих игроков «Рейнджерс».
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