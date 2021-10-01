Джеррард раскритиковал фанатов за свист в адрес игрока «Рейнджерс»
07:09
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард остался недоволен поведением фанатов «Спарты» в матче Лиги Европы. Болельщики чешского клуба освистывали каждое касание полузащитника шотландской команды Глена Камара.
«Я не удивлен. Мы играем за закрытыми дверями, видимо, не зря. Это не первый раз, когда здесь возникают проблемы. Власти делают недостаточно», — цитирует BT Sport Джеррарда.
Напомним, в прошлом сезоне Камара стал участником расистского скандала с участием игрока другого чешского клуба — «Славии» Ондржея Куделы.
Читайте также
Трансгендерам хотят запретить соревноваться среди женщин. В спорте предлагается создать новую категорию
0
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю