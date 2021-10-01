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Джеррард раскритиковал фанатов за свист в адрес игрока «Рейнджерс»

07:09
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард остался недоволен поведением фанатов «Спарты» в матче Лиги Европы. Болельщики чешского клуба освистывали каждое касание полузащитника шотландской команды Глена Камара.

«Я не удивлен. Мы играем за закрытыми дверями, видимо, не зря. Это не первый раз, когда здесь возникают проблемы. Власти делают недостаточно», — цитирует BT Sport Джеррарда.

Напомним, в прошлом сезоне Камара стал участником расистского скандала с участием игрока другого чешского клуба — «Славии» Ондржея Куделы.

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»