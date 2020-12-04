Джеррард — о победе над «Стандардом»: «Рейнджерс» хочет выиграть группу Лиги Европы»
10:57
Главный тренер «Рейнджерса» Стивен Джеррард подвел итоги матча 5-го тура Лиги Европы против «Стандарда» (3:2).
«Мы выступили лучше, чем в прошлом году, и это приятно, но мы хотим продолжать совершенствоваться и хотим выиграть группу.
В течение 90 минут я думал, что мы это заслужили, но в какой-то момент счет мог быть любым, поэтому мы рады результату. У нас было много моментов во втором тайме, и мы должны были упростить игру в конце матча», — приводит слова Джеррарда официальный сайт УЕФА.
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