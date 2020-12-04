Главный тренер «Рейнджерса» Стивен Джеррард подвел итоги матча 5-го тура Лиги Европы против «Стандарда» (3:2).

«Мы выступили лучше, чем в прошлом году, и это приятно, но мы хотим продолжать совершенствоваться и хотим выиграть группу.

В течение 90 минут я думал, что мы это заслужили, но в какой-то момент счет мог быть любым, поэтому мы рады результату. У нас было много моментов во втором тайме, и мы должны были упростить игру в конце матча», — приводит слова Джеррарда официальный сайт УЕФА.