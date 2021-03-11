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Джеко сможет сыграть с «Шахтером»

01:13
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Форвард «Ромы» Эдин Джеко восстановился после травмы и сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера», сообщил главный тренер римлян Паулу Фонсека.

«Джеко сегодня провел тренировку, поэтому завтра сможет принять участие в поединке, — цитирует специалиста официальный сайт «Шахтера» 11 марта. — Сможет ли сыграть Ибаньес? Да, сможет. Он провел две последних тренировки».

Матч «Рома» — «Шахтер» состоится 11 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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