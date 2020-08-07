Джеко объяснил, почему «Рома» уступила «Севилье»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко после поражения от «Севильи» в 1/8 финала Лиги Европы (0:2) отметил, что соперник превосходил во всех аспектах. По его мнению, рмлянам постоянно чего-то не хватало.

— Все. Все, потому что мы так и не вошли в игру, с начала и до самого конца, — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко. — Они превосходили нас во всех аспектах игры. Мы так и не вошли в игру.

Если посмотреть на эту игру, то будет ясно, что нам постоянно чего-то не хватало. Нам всем нужно задать себе парочку вопросов. Я разочарован, потому что мы провели не очень хороший матч. Мы толком не вошли в игру — это разочаровывает меня больше всего.