Манчини: «Рад, что мой гол принес ничью, но «Роме» очень надо начать побеждать»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал ничью с «Юнионом» (1:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я рад, что мой гол принес нам хотя бы ничью, но нам очень надо начать побеждать. Что-то нам удавалось, но надо, чтобы так же было и во всех других компонентах игры», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

«Рома» набрала 5 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице. «Юнион» с 2 очками располагается на 30-й строчке.