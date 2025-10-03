Гасперини: «Никогда не видел трех нереализованных пенальти в одном матче»

Главный тренер «Ромы» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Лилля» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я никогда не видел трех нереализованных пенальти в одном матче. Мы пропустили быстрый гол и серьезно упростили «Лиллю» задачу. «Рома» играла с большим желанием и скоростью. Мы пытались отыграться, сражались до финального свистка, но нам не хватило сил для реализации своих моментов», — цитирует официальный сайт УЕФА Гасперини.

«Лилль» набрал 6 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 16-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре «Рома» сыграет против «Виктории», а «Лилль» встретится с ПАОК. Оба матча пройдут 23 октября.