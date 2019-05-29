Джака считает, что "Арсенал" должен играть в Лиге чемпионов

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака​ поделился ожиданиями от финальго матча Лиги Европы против "Челси".

Матч состоится сегодня, 29 мая, на Олимпийском стадионе в Баку. Начало – в 22.00 по московскому времени.

– Мы уже второй год выступаем в Лиге Европы, – цитирует Джаку пресс-служба УЕФА. – Такой клуб, как Арсенал", должен играть в Лиге чемпионов​. Нас ждет очень важный матч, мы должны отдать игре все силы, чтобы вернуть клуб и болельщиков в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Гранит Джака провел за "канониров" 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.