Дзаньоло обратился к Капелло, празднуя гол в ворота менхенгладбахской «Боруссии»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло отпраздновал гол в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) с намеком на Фабио Капелло, сообщает CalcioNews24.

Празднуя, 20-летний игрок закрыл уши, показывая, что «ему все равно на несправедливые обвинения».

В день игры Капелло раскритиковал 20-летнего игрока, после чего за Дзаньоло вступились его мама и агент.