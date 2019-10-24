Дзаньоло обратился к Капелло, празднуя гол в ворота менхенгладбахской «Боруссии»
22:15
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло отпраздновал гол в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) с намеком на Фабио Капелло, сообщает CalcioNews24.
Празднуя, 20-летний игрок закрыл уши, показывая, что «ему все равно на несправедливые обвинения».
В день игры Капелло раскритиковал 20-летнего игрока, после чего за Дзаньоло вступились его мама и агент.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур
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