Дзагоев станцевал лезгинку на стадионе «Эспаньола»

ЦСКА показал фотографии с тренировки команды перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Эспаньола».

Занятия прошли на стадионе испанцев «Корнелья-Эль Прат». Полузащитник армейцев Алан Дзагоев станцевал лезгинку во время тренировки.

Дзагоев провел в текущем сезоне пять матчей во всех турнирах. Хавбек восстанавливался после травмы и впервые в 2019 году вышел на поле 10 ноября.