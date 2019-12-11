Дзагоев станцевал лезгинку на стадионе «Эспаньола»
22:41
ЦСКА показал фотографии с тренировки команды перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Эспаньола».
Занятия прошли на стадионе испанцев «Корнелья-Эль Прат». Полузащитник армейцев Алан Дзагоев станцевал лезгинку во время тренировки.
Дзагоев провел в текущем сезоне пять матчей во всех турнирах. Хавбек восстанавливался после травмы и впервые в 2019 году вышел на поле 10 ноября.
Дзага ? #ЭспаньолЦСКА pic.twitter.com/gzM6qUz5s2— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 11, 2019
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур
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