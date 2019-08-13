"Дюделанж" обыграл "Нымме Калью" и пробился в четвертый отборочный раунд Лиги Европы

"Нымме Калью" уступил "Дюделанжу" (0:1) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Единственный мяч забил Данел Синани. Главным арбитром был россиянин Сергей Лапочкин.

В первом матче клуб из Люксембурга победил со счетом 3:1. В следующем раунде "Дюделанж" сыграет с победителем пары "Арарат-Армения" - "Сабуртало" (Грузия).

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Нымме Калью" (Эстония) - "Дюделанж" (Люксембург) - 0:1 (0:0)

Гол: Синани, 56.

Предупреждения: Хомутов, 21. Шнелль, 24.

Удаление: Хомутов (Нымме Калью), 35.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия).

13 августа. Таллин. Стадион "А Ле Кок Арена".

Первый матч - 1:3

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