"Дюделанж" обыграл "Нымме Калью" и пробился в четвертый отборочный раунд Лиги Европы

"Нымме Калью" уступил "Дюделанжу" (0:1) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Единственный мяч забил Данел Синани. Главным арбитром был россиянин Сергей Лапочкин.
В первом матче клуб из Люксембурга победил со счетом 3:1. В следующем раунде "Дюделанж" сыграет с победителем пары "Арарат-Армения" - "Сабуртало" (Грузия).
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Ответный матч
"Нымме Калью" (Эстония) - "Дюделанж" (Люксембург) - 0:1 (0:0)
Гол: Синани, 56.
Предупреждения: Хомутов, 21. Шнелль, 24.
Удаление: Хомутов (Нымме Калью), 35.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия).
13 августа. Таллин. Стадион "А Ле Кок Арена".
Первый матч - 1:3
Все о Лиге Европы - здесь.
Дополнительная информация
Загрузка...