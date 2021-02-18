Два игрока «Зальцбурга» дисквалифицированы за допинг на 3 месяца
23:36
Футболисты «Зальцбурга» Мохаммед Камара и Секу Койта получили трехмесячную дисквалификацию, сообщает 18 февраля официальный сайт клуба. Они были наказаны за нарушение антидопинговых правил.
Дисквалификация распространяется как на внутренние турниры, так и на международные. УЕФА не наказал игроков более длительным отстранением, так как у них не было намерения принимать допинг.
Положительный тест оба игрока сдали после прибытия из сборной Мали. Запрещенное вещество им дал врач национальной команды. После этого он был отстранен.
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