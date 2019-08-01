Два болельщика "Страсбура" пострадали в драке с фанатами "Маккаби"

Вчера ночью в одну из больниц города Хайфа в сопровождении полиции были доставлены два болельщика "Страсбура". В полиции подозревают, что болельщики, 39 и 25 лет, пострадали в драке с фанатами местного "Маккаби". Повреждения пострадавших оказались незначительными и через пару часов оба были отпущены из больницы и под охраной сопровождены в гостиницу.

Чтобы избежать новых инцидентов полиция города приняла решение не только патрулировать улицы, особенно прилегающие к стадиону, но и охранять гостиницы, где разместились около 150 болельщиков французской команды, прибывших на ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Однако фанаты "Маккаби" продолжают угрожать болельщикам "Страсбура" в соцсетях, называя французов "лягушатниками" и обещая отправить их домой в инвалидных колясках. Добавим, что в первой игре во Франции "Страсбур" победил "Маккаби" со счетом 3:1. (Эли Швидлер)

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