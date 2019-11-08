Два болельщика из РФ остаются под арестом в Венгрии
В Венгрии под арестом остаются двое болельщиков из России, задержанных в преддверии и после матча «Ференцварош» — ЦСКА, информирует пресс-служба российского посольства. Как отмечается, российские дипломаты занимаются их освобождением.
— Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА -«Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением, — отмечается в сообщении .
Напомним, ранее стало известно, что полиция задержала несколько российских болельщиков в связи с дракой перед матчем.
??????— Russian Embassy, HU (@RusEmbHungary) November 8, 2019
Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА-«Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные росграждане отпущены венгерской полицией вскоре после задержания. pic.twitter.com/40TT65ZPHU