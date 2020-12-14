Дуймович оценил шансы «Краснодара» в матче с загребским «Динамо»

Бывший полузащитник сборной Хорватии Томислав Дуймович прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой в соперники «Краснодару» досталось загребское «Динамо».

— Боюсь давать прогнозы на эту пару, — сказал «СЭ» Дуймович. — Перед стартом группового этапа Лиги Европы считал, что ЦСКА будет бороться с «Динамо» за первую строчку. А в итоге армейцы заняли последнее место.

«Краснодар» — хорошая команда, показала себя в Лиге чемпионов. Их последние матчи говорят о том, что они нашли оптимальное сочетание состава. «Динамо» же имеет солидный опыт выступлений в еврокубках. Думаю, шансы 55 на 45 процентов в пользу российского клуба.

(Севастиан Терлецкий)