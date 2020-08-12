Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги четвертьфинального матча Лиги Европы против «Вулверхэмптона» (1:0).

— Я очень горд своими игроками, потому что мы играли против очень хорошей команды, — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА. — Нам нужно было контролировать мяч и не ошибаться, потому что у них очень быстрые форварды. Мы сыграли отлично против крепкого оппонента. Нам пришлось сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Думаю, мы заслужили эту победу. Мы шли к ней шаг за шагом, сохраняя спокойствие и ожидая своего момента.

В следующем матче мы сыграем против «Манчестер Юнайтед». Это величайшая команда в мире, и мы будем напряженно готовиться к нашей встрече. Мы думаем только о следующем историческом матче против великого клуба, одного из лучших в истории спорта. К тому же сейчас манкунианцы в отличной форме. Мы отдадим все силы борьбе, как обычно. Играть с ними будет непросто, но мы сделаем это с верой в свои силы.