Дубль Милика принес "Наполи" победу над "Зальцбургом"

"Наполи" обыграл "Зальцбург" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В составе победителей дубль сделал Аркадиуш Милик.

Еще один мяч в свои ворота забил Жером Онгене. Ответная игра состоится в Австрии 14 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:0 (2:0)

Голы: Милик, 10 (1:0). Руис, 18 (2:0). Онгене, 58 - в свои ворота (3:0).

"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Диавара, 66), Руис, Кальехон, Мертенс (Инсинье, 72), Милик (Унас, 82).

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Онгене, Юнузович (Мвепу, 62), Самассеку, Шлагер, Вольф, Даббур (Минамино, 76), Дака (Гульбраннсен, 62).

Предупреждения: Кулибали, 26. Шлагер, 54. Максимович, 83. Унас, 86.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

7 марта. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

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