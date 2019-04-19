Дрис Мертенс: "Хотели забить первыми, чтобы "Арсенал" занервничал"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс - о матче с "Арсеналом" (0:1) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей английский клуб пробился в полуфинал, где сыграет с "Валенсией".

- Болельщики были на высоте. Мы хотели забить первыми, чтобы "Арсенал" занервничал. У нас были возможности, но мы ими не воспользовались, - цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА.

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