"Домжале" вырвал победу у "Бальцана" при судействе Матюнина

"Домжале" победил "Бальцан" в первом матче отборочного турнира Лиги Европы - 4:3. Словацкий клуб дважды уступал по ходу встречи. Встречу обслуживала российская бригада арбитров под руководством Алексея Матюнина.

Ответные игры состоятся 18 июля.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Первые матчи

"Ружомберок" (Словакия) - "Левски" (Болгария) - 0:2 (0:1)

Голы: Мариани, 36 (0:1). Паулинью, 51 (0:2).

"Ритеряй" (Литва) - "Клаксвик" (Фарерские Острова) - 1:1 (0:0)

Голы: Боровский, 46 (1:0). Андреасен, 56 (1:1).

"Бальцан" (Мальта) - "Домжале" (Словения) - 3:4 (2:1)

Голы: Ибричич, 5 - с пенальти (0:1). Корреа, 34 (1:1). Любомирач, 38 (2:1). Вук, 49 (2:2). Эффьонг, 56 (3:2). Сикошек, 61 (3:3). Подлогар, 76 (3:4).