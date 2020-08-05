«До трофея осталось четыре игры». Сульшер намерен выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер признался, что его команда рассчитывает победить в Лиге Европы. В ответном матче 1/8 финала английская команда сыграет с ЛАСКом. В первой «красные дьяволы» одержали победу 5:0.

— До трофея осталось четыре игры, — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера. — Команда росла на протяжении всего сезона и рада, что финишировала третьей в АПЛ, но следующий шаг — завоевание трофея Лиги Европы.

Игроки хотят играть, им не нужен перерыв. Нелегко сказать: «Нет, вы отдыхаете». Я надеюсь, что игрокам нужно победить, как и мне.