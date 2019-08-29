До «Браги» в двух матчах отбора «Спартак» проигрывал только киевскому «Динамо»

«Спартак» в восьмой раз в российской истории завершил выступление в одном из еврокубков на стадии отборочного турнира — по четыре раза красно-белые выбывали из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Примечательно, что ранее москвичи уступали в обоих матчах противостояния только киевскому «Динамо» в 3-м отборочном раунде ЛЧ сезона-2008/09. (Денис Аль-Юсифи)

Поражения «Спартака» в отборочных стадиях еврокубков

Сезон Турнир Стадия Соперник Первый матч Ответный матч 1997/98 ЛЧ 2-й отб.раунд Кошице 1:2 (г) 0:0 (д) 2007/08 ЛЧ 3-й отб.раунд Селтик 1:1 (д) 1:1, пен — 3:4 (г) 2008/09 ЛЧ 3-й отб.раунд Динамо К 1:4 (д) 1:4 (г) 2011/12 ЛЕ 4-й отб.раунд Легия 2:2 (г) 2:3 (д) 2013/14 ЛЕ 4-й отб.раунд Санкт-Галлен 1:1 (г) 2:4 (д) 2016/17 ЛЕ 3-й отб.раунд АЕК Л 1:1 (г) 0:1 (д) 2018/19 ЛЧ 3-й отб.раунд ПАОК 2:3 (г) 0:0 (д) 2019/20 ЛЕ 4-й отб.раунд Брага 0:1 (г) 1:2 (д)

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