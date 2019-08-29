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До «Браги» в двух матчах отбора «Спартак» проигрывал только киевскому «Динамо»

29 августа 2019, 23:48
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«Спартак» в восьмой раз в российской истории завершил выступление в одном из еврокубков на стадии отборочного турнира — по четыре раза красно-белые выбывали из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Примечательно, что ранее москвичи уступали в обоих матчах противостояния только киевскому «Динамо» в 3-м отборочном раунде ЛЧ сезона-2008/09. (Денис Аль-Юсифи)

Поражения «Спартака» в отборочных стадиях еврокубков

Сезон

Турнир

Стадия

Соперник

Первый матч

Ответный матч

1997/98

ЛЧ

2-й отб.раунд

Кошице

1:2 (г)

0:0 (д)

2007/08

ЛЧ

3-й отб.раунд

Селтик

1:1 (д)

1:1, пен — 3:4 (г)

2008/09

ЛЧ

3-й отб.раунд

Динамо К

1:4 (д)

1:4 (г)

2011/12

ЛЕ

4-й отб.раунд

Легия

2:2 (г)

2:3 (д)

2013/14

ЛЕ

4-й отб.раунд

Санкт-Галлен

1:1 (г)

2:4 (д)

2016/17

ЛЕ

3-й отб.раунд

АЕК Л

1:1 (г)

0:1 (д)

2018/19

ЛЧ

3-й отб.раунд

ПАОК

2:3 (г)

0:0 (д)

2019/20

ЛЕ

4-й отб.раунд

Брага

0:1 (г)

1:2 (д)

Лига Европы: новости и статьи, обзоры, расписание матчей

Спартак — Брага

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