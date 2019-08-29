До «Браги» в двух матчах отбора «Спартак» проигрывал только киевскому «Динамо»
«Спартак» в восьмой раз в российской истории завершил выступление в одном из еврокубков на стадии отборочного турнира — по четыре раза красно-белые выбывали из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Примечательно, что ранее москвичи уступали в обоих матчах противостояния только киевскому «Динамо» в 3-м отборочном раунде ЛЧ сезона-2008/09. (Денис Аль-Юсифи)
Поражения «Спартака» в отборочных стадиях еврокубков
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Первый матч
|
Ответный матч
|
1997/98
|
ЛЧ
|
2-й отб.раунд
|
Кошице
|
1:2 (г)
|
0:0 (д)
|
2007/08
|
ЛЧ
|
3-й отб.раунд
|
Селтик
|
1:1 (д)
|
1:1, пен — 3:4 (г)
|
2008/09
|
ЛЧ
|
3-й отб.раунд
|
Динамо К
|
1:4 (д)
|
1:4 (г)
|
2011/12
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Легия
|
2:2 (г)
|
2:3 (д)
|
2013/14
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Санкт-Галлен
|
1:1 (г)
|
2:4 (д)
|
2016/17
|
ЛЕ
|
3-й отб.раунд
|
АЕК Л
|
1:1 (г)
|
0:1 (д)
|
2018/19
|
ЛЧ
|
3-й отб.раунд
|
ПАОК
|
2:3 (г)
|
0:0 (д)
|
2019/20
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Брага
|
0:1 (г)
|
1:2 (д)
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