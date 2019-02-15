Дмитрий Стоцкий: "Краснодару" тяжело играть после сборов"

Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий после ничьей против "Байера" (0:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что "быки" сыграли неплохо для первого официального матча в году, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Неплохая игра для начала сезона, - заявил Стоцкий. - Понятно, что после сборов играть тяжело, но в принципе игра была равной. Чего не хватило "Краснодару"? Забить гол, реализовать моменты. В целом, неплохо играли.

- Почему во втором тайме "Байер" смог обосноваться у ворот "Краснодара"?



- Мы физически чуть подсели, прижались к своим воротам.



- Вы получили травму?



- Нет, просто ушиб.



- Что нужно сделать в Леверкузене, чтобы победить?



- Я думаю, нам главный тренер подскажет.



- В матче с "Байером" не хватало Ари, Газинского и Рамиреса?



- У нас на каждой позиции могут заменить. Такое бывает - дисквалификации, травмы. К следующему матчу они будут готовы, помогут нам.