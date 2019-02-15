01:16 | Футбол — Лига Европы

Дмитрий Стоцкий: "Краснодару" тяжело играть после сборов"

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Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий после ничьей против "Байера" (0:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что "быки" сыграли неплохо для первого официального матча в году, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. 

- Неплохая игра для начала сезона, - заявил Стоцкий. - Понятно, что после сборов играть тяжело, но в принципе игра была равной. Чего не хватило "Краснодару"? Забить гол, реализовать моменты. В целом, неплохо играли. 

- Почему во втором тайме "Байер" смог обосноваться у ворот "Краснодара"?

- Мы физически чуть подсели, прижались к своим воротам.

- Вы получили травму? 

- Нет, просто ушиб.

- Что нужно сделать в Леверкузене, чтобы победить?

- Я думаю, нам главный тренер подскажет. 

- В матче с "Байером" не хватало Ари, Газинского и Рамиреса?

- У нас на каждой позиции могут заменить. Такое бывает - дисквалификации, травмы. К следующему матчу они будут готовы, помогут нам. 

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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