Хомуха: «У Чалова есть хорошая возможность проявить себя в Лиге Европы»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о нападающем ПАОКа Федоре Чалове.

ПАОК проиграл «Мальме» (по сумме двух матчей 5:6) в ? финала квалификации Лиги чемпионов и завершил выступление на турнире. Теперь греческий клуб сыграет в Лиге Европы.

«Я понимаю, что цель была не просто сыграть в Лиге чемпионов, а поиграть в зарубежном чемпионате, чтобы на него обратили внимание. Игра в Лиге Европы это возможность проявить себя для Чалова? Несомненно. Если будет действовать результативно, то это даст Федору возможность о себе заявить», — приводит слова Хомухи «Спорт День за Днем».

Чалов в ответном матче против «Мальме» (3:4 д. в.) дебютировал за ПАОК. Он вышел на поле на 73-й минуте.