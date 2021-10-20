Губерниев: «Максименко деградирует, в «Спартаке» кадровые проблемы»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Лестера» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (3:4).

«Руй Витория проиграл этот матч! Максименко играет просто плохо, он начал деградировать, давно пора выпускать Селихова. Рассказов с Ломовицким — ужас! Выпустили на замену Ломовицкого, да я бы вышел и сыграл лучше его. Надо обязательно ставить на ворота Селихова. Максименко давно уже не тянет. Руй не видит футболистов, которых он тренирует. Игра получилась веселой, но «Спартак» проиграл эту встречу. У красно-белых кадровые проблемы, тренер выпускает игроков, которые не справляются с игрой. Матч длится не 45 минут. Футболисты, которые выходят играть в основном составе просто не тянут», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

«Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» три очка и третье место. Лидирует «Легия» (шесть очков). На последнем месте «Наполи» (одно очко). Эти команды сыграют в четверг.

В следующем матче «Лестер» примет «Спартак» (4 ноября).