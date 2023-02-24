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Сегодня, 18:34

Булыкин: «При большом желании и удаче Черчесов сможет пройти «Байер»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Ференцвароша» в 1/8 финала Лиги Европы, где венгерская команда сразится с «Байером».

«Интересная пара, но понятно, что «Ференварошу» будет непросто. «Байер» — сильный соперник, у них шансов больше, конечно. Но при большом желании и удаче Черчесов сможет пройти немецкий клуб. Думаю, что «Ференцварош» точно поборется, играть с «Байером» можно. Нужно пытаться в любом случае», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Первый матч между командами пройдет 9 марта в Леверкузене (Германия). Ответная встреча состоится 16 марта в Будапеште (Венгрия).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-udacha-pomozhet-ferentsvaroshu-projti-bajer/
Станислав Черчесов
ФК Байер
ФК Ференцварош
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