Булыкин: «При большом желании и удаче Черчесов сможет пройти «Байер»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Ференцвароша» в 1/8 финала Лиги Европы, где венгерская команда сразится с «Байером».

«Интересная пара, но понятно, что «Ференварошу» будет непросто. «Байер» — сильный соперник, у них шансов больше, конечно. Но при большом желании и удаче Черчесов сможет пройти немецкий клуб. Думаю, что «Ференцварош» точно поборется, играть с «Байером» можно. Нужно пытаться в любом случае», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Первый матч между командами пройдет 9 марта в Леверкузене (Германия). Ответная встреча состоится 16 марта в Будапеште (Венгрия).