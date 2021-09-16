Дмитрий Баринов: «Почему «Локомотив» почти не атаковал? Это футбол»
23:09
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал итог матча Лиги Европы против «Марселя» (1:1).
— Что случилось в первом тайме, почему команда почти не атаковала?
— Это футбол.
— Как ты считаешь, шансы на выход из группы еще есть?
— Если бы мы не считали, что выйдем из группы, можно было бы вообще не играть. Логично?
— «Локомотив» — единственная надежда русского футбола сейчас в еврокубках?
— Когда закончится группа, тогда и будем судить.
— Для вас Лига конференций — серьезный турнир?
— Мы будем биться, чтобы выйти из группы и пройти дальше в Лиге Европы.
— Кто самый сильный соперник в группе?
— Все сильные.
В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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