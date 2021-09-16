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Дмитрий Баринов: «Почему «Локомотив» почти не атаковал? Это футбол»

23:09
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал итог матча Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

— Что случилось в первом тайме, почему команда почти не атаковала?

— Это футбол.

— Как ты считаешь, шансы на выход из группы еще есть?

— Если бы мы не считали, что выйдем из группы, можно было бы вообще не играть. Логично?

— «Локомотив» единственная надежда русского футбола сейчас в еврокубках?

— Когда закончится группа, тогда и будем судить.

— Для вас Лига конференций — серьезный турнир?

— Мы будем биться, чтобы выйти из группы и пройти дальше в Лиге Европы.

— Кто самый сильный соперник в группе?

— Все сильные.

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.

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Артем Бухаев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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