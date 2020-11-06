Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал для «СЭ» результат игры красно-синих с «Фейеноордом» в 3-м туре Лиги Европы (1:3).

— Конечно, разочаровал такой результат, по моему мнению, ЦСКА был фаворитом в этой игре. Если первый тайм они еще более-менее справлялись, то во втором тайме полное преимущество «Фейеноорда» вылилось в три забитых мяча, по большому счету ЦСКА не создал 100 % моментов у ворот голландцев, — сказал Гришин «СЭ». — Для меня это сенсация, я ждал победу ЦСКА, ну плюс-минус, рассчитывал и на ничью — тоже был бы положительный результат. Получилось так, как получилось, и ЦСКА проиграл. Даже при контроле, когда Гончаренко подсказывал, нужны были острые хорошие атаки, быстрые фланги, что у ЦСКА все-таки не получилось.

По такой игре надо отмечать отрицательные моменты, например, три пропущенных гола, не очень хорошая игра команды, «Фейеноорд» закрыл лидера ЦСКА — Влашича, он не очень был виден в этой игре. Позитивный момент можно найти один — опыт для игроков, потому что они играют в Лиге Европы в таком высоком темпе, в котором играют команды за границей.

— Мариу Фернандес получил повреждение.

— Да, выпадение лидера из обоймы — это всегда большая проблема. Мы привыкли видеть Фернандеса, хорошо играющего в обороне, и с подключениями в зону атаки для создания большинства, поэтому в данном контексте для ЦСКА это большая потеря. Акинфеев, Фернандес и Влашич — это три лидера, которых очень тяжело заменить.

— Пропустили три мяча практически за 10 минут.

— Пропустили первый гол, немного растерялись и получили второй. Потом уже надо было отыгрываться, всеми силами побежали вперед, оголили свои тылы, очень сильные были разрывы между игроками полузащиты и обороны. «Фейеноорд» воспользовался этими свободными зонами и третий гол, как следствие, выход один на один. Хотели отыграть, но не получилось. Здесь винить ЦСКА, наверное, не стоит. Хуже было бы, если они при 1:0 еще б играли от обороны и не давали контригры, а так они постарались, но не получилось, значит, получится в следующий раз.

— Могут ли так проявляться проблемы физической подготовки?

— ЦСКА играет в сложном графике, но каждый год они в еврокубках и для организма молодого футболиста это самая оптимальная ситуация, когда играешь два раза в неделю. Видимо, пока наша команда не справляется с этим графиком. С другой стороны, у ЦСКА хорошо действует ротация игроков, дают кому-то отдыхать, кому-то выходить на поле. В этой игре дали Чалову отдохнуть, вышел вместо него Сигурдссон, поэтому о физическом состоянии говорить не стоит. Наверное, стоит отдохнуть Влашичу, потому что он проводит все игры в нашем чемпионате, в Лиге Европы и еще за сборную Хорватии. Мне кажется, ему надо дать отдохнуть, но ЦСКА настолько зависит от него, он системообразующий футболист, его очень тяжело заменить в центральной зоне, потому что он и забивает, и отдает.

— У руководства могут быть вопросы к Гончаренко?

— Если команда проигрывает, то всегда вопросы к тренеру. С другой стороны, мы привыкли видеть на протяжении нескольких игр в нашем чемпионате, что ЦСКА выдает хороший футбол, поэтому какие вопросы могут быть. Иногда мы показываем хороший футбол, играем в ничью, но иногда случаются такие моменты, когда проигрываем. Здесь надо просто ориентироваться на тот футбол, который играют лучшие команды из других топовых чемпионатов. (Анастасия Пастернак)