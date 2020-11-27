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Дивеев объяснил, чего не хватило ЦСКА для победы над «Фейеноордом»

12:09
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура Лиги Европы.

«Реализации не хватает. В матче с «Фейеноордом» должны были выигрывать. У соперника было 10 человек во втором тайме, а у нас были моменты, которые мы должны были реализовывать, но не реализовали. Надо было, может, чуть острее играть, играть в стенки или одно касание, через фланги — не знаю. Результатом недовольны», — сказал Дивеев в интервью клубному Youtube-каналу.

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