Дивеев объяснил, чего не хватило ЦСКА для победы над «Фейеноордом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура Лиги Европы.

«Реализации не хватает. В матче с «Фейеноордом» должны были выигрывать. У соперника было 10 человек во втором тайме, а у нас были моменты, которые мы должны были реализовывать, но не реализовали. Надо было, может, чуть острее играть, играть в стенки или одно касание, через фланги — не знаю. Результатом недовольны», — сказал Дивеев в интервью клубному Youtube-каналу.