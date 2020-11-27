Дивеев объяснил, чего не хватило ЦСКА для победы над «Фейеноордом»
12:09
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура Лиги Европы.
«Реализации не хватает. В матче с «Фейеноордом» должны были выигрывать. У соперника было 10 человек во втором тайме, а у нас были моменты, которые мы должны были реализовывать, но не реализовали. Надо было, может, чуть острее играть, играть в стенки или одно касание, через фланги — не знаю. Результатом недовольны», — сказал Дивеев в интервью клубному Youtube-каналу.
Игорь Дивеев: Должны были реализовать свои моменты https://t.co/5AUzdj9rId— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 27, 2020
Опрос
проголосовало: 24532Все опросы
Кто фаворит РПЛ?
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю